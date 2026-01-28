Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης.

«Όχι» στην αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τους τέσσερις καταδικασθέντες στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, είπε η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, Νίκη Αναστασία Μουζάκη, προτείνοντας να μη μειωθούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί τελεσίδικα.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στον Άρειο Πάγου, παρουσία πολλών συγγενών θυμάτων, ζήτησε να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης που κατέθεσαν ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης οι οποίοι παραμένουν στη φυλακή αλλά και ο καταδικασμένος για τον εμπρησμό κάτοικος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, "η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών". ο οποίος έχει καταδικαστεί για τον εμπρησμό.

Στην αίτησή τους, οι τρεις καταδικασθέντες που εξακολουθούν να κρατούνται στη φυλακή, ζήτησαν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου και να μειωθούν οι ποινές που τους επιβλήθηκαν οι οποίες συνολικά άγγιξαν τα 340 έτη, αλλά, με βάση το νόμο, εκτιτέα είναι τα 5 έτη. Μεταξύ άλλων, επικαλούνται τη μη επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως αυτό του σύννομου βίου, ισχυριζόμενοι επίσης κακώς δεν μετατράπηκε η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.

«Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν» δήλωσε η Κάλλι Αναγνώστου, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική τονίζοντας πως αυτό που ζητούν είναι να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες.