Αναρριχητές στην Ιταλία ανακάλυψαν στοιχεία που φαίνεται να υποδηλώνουν μια «πορεία» θαλάσσιας χελώνας πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, νέα έρευνα υποστηρίζει ότι αυτά τα αρχαία θαλάσσια ερπετά διέφευγαν από έναν σεισμό.

Σύμφωνα με το livescience, οι αναρριχητές συνειδητοποίησαν τη σημασία της ανακάλυψής τους επειδή οι αυλακώσεις στην επιφάνεια του βράχου στο όρος Cònero, με θέα στη Θάλασσα της Αδριατικής, τους θύμισαν άλλες αυλακώσεις που είχαν προκαλέσει δημοσιότητα νωρίτερα εκείνο το έτος. Αυτές οι αυλακώσεις είχαν βρεθεί σε άλλο σημείο του ίδιου περιφερειακού πάρκου και αποδόθηκαν σε ένα θαλάσσιο ερπετό που πίεζε τα πτερύγιά του στο βυθό. Συμβουλεύτηκαν τον συνάδελφο αναρριχητή και γεωλόγο Paolo Sandroni, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Alessandro Montanari, διευθυντή του Γεωλογικού Παρατηρητηρίου Coldigioco (OGC).

Μετά από διερεύνηση σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αυλακώσεις, οι ερευνητές αποκάλυψαν τα ευρήματά τους σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό Cretaceous Research.

Ο Sandroni και ένα άλλο μέλος της ομάδας ανέβηκαν ξανά στην περιοχή για να συλλέξουν δείγματα βράχου και να τεκμηριώσουν τον χώρο χρησιμοποιώντας drone.

Εκατοντάδες από αυτά τα ίχνη βρίσκονται σε ένα στρώμα ασβεστόλιθου Scaglia Rossa στο Περιφερειακό Πάρκο Cònero, μια σχηματοποίηση που μελετάται εκτενώς για δεκαετίες, είπε ο Montanari, συν-συγγραφέας της μελέτης, στο Live Science.

Αυτό που τώρα είναι μέρος ενός βουνού, κάποτε ήταν βαθύς θαλάσσιος πυθμένας, ο οποίος αναδιπλώθηκε και ανυψώθηκε από τεκτονικές δυνάμεις πριν από εκατομμύρια χρόνια, εξήγησε. Τα δείγματα βράχου που συλλέχθηκαν αμέσως πάνω από τα ίχνη και αναλύθηκαν από την ομάδα αποκαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για τη θέση τους και την ιστορία πίσω από αυτά. Για παράδειγμα, υποδηλώνουν ότι οι θαλάσσιες χελώνες ζούσαν περίπου πριν από 79 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της Ύστερης Κρητιδικής Περιόδου, και δείχνουν ότι ο ασβεστόλιθος ήταν μέρος μιας υποβρύχιας κατολίσθησης λάσπης που προκλήθηκε από σεισμό.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα σε αυτή τη σχηματοποίηση οδήγησε σε δεκαετίες μελέτης. Τα λεπτά πλακίδια των δειγμάτων βράχου αποκαλύπτουν μικροαπολιθώματα οργανισμών που ζουν κατά μήκος του βυθού, υποδηλώνοντας ένα περιβάλλον βυθού εκατοντάδων μέτρων βάθους.

Κανονικά, οποιαδήποτε ίχνη αφήνουν τα ζώα θα σβήνονταν από τα ρεύματα στον πυθμένα της θάλασσας και από «σκουλήκια, κυδώνια και άλλους οργανισμούς», είπε ο Montanari. «Βασικά καλλιεργούν τον βυθό», σημείωσε. Αλλά ένας σεισμός προκάλεσε μια υποβρύχια κατολίσθηση μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημιουργία των ιχνών, διατηρώντας τα, πρόσθεσε.

Τα μόνα σπονδυλωτά αρκετά μεγάλα για να αφήσουν αυτά τα ίχνη κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο ήταν θαλάσσια ερπετά, όπως θαλάσσιες χελώνες, πλασισόσαυροι και μωσασαύροι. Οι δύο τελευταίοι πιστεύεται ότι ήταν κυρίως μοναχικοί, αλλά, αν η συμπεριφορά των αρχαίων θαλάσσιων χελωνών μιμήθηκε κάποιες από τις σημερινές τους συμπεριφορές, είπαν οι ερευνητές, τότε είναι πιθανό να έψαχναν για τροφή κοντά στην ακτή ή να έβγαιναν από το νερό για να γεννήσουν. Ό,τι κι αν τους έφερε μαζί, ένας σεισμός τους ανάγκασε όλους να φύγουν ταυτόχρονα, υποστήριξε η ομάδα στη μελέτη, αναγκάζοντας μερικές χελώνες να κολυμπήσουν στο νερό προς την ανοιχτή θάλασσα και άλλες να τρέξουν πιο κοντά στον βαθύτερο βυθό. Η επικείμενη υποβρύχια κατολίσθηση τις ώθησε ακόμη πιο μακριά από την πορεία τους.