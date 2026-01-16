Η αυλαία για τις φετινές Απόκριες «πέφτει» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με την αυλαία να σηκώνεται το Σάββατο 17 Γενάρη. Το ραντεβού των καρναβαλιστών είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης ενώ η Μεγάλη Παρέλαση θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Για έναν ολόκληρο μήνα το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ετοιμάζεται να δώσει και πάλι τον παλμό της Αποκριάς, μετατρέποντας την Πάτρα σε επίκεντρο γιορτής, σάτιρας και κεφιού Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καρναβαλική διοργάνωση της χώρας, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τις Απόκριες και το άνοιγμα του Τριωδίου. Με παρελάσεις, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, παιδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και αμέτρητα πάρτι, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του ως η απόλυτη γιορτή της Αποκριάς στην Ελλάδα.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

– Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00)

-Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15)

-DJPARTY(Πλατεία Γεωργίου στις 12:30)

-Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00)

-Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00).

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)

– Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00).

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

– Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).

Πότε «ανοίγει το Τριώδιο», όλες οι Κυριακές των φετινών Αποκριών

Το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου. Ακολουθούν οι καθιερωμένες Κυριακές του Τριωδίου που οδηγούν σταδιακά προς την κορύφωση των Αποκριών:

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου: 1 Φεβρουαρίου 2026

Κυριακή του Ασώτου: 8 Φεβρουαρίου 2026

Κυριακής της Απόκρεω: 15 Φεβρουαρίου 2026

και Κυριακή της Τυρινής ή Τυροφάγου: 22 Φεβρουαρίου 2026

Την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη Καθαρά Δευτέρα, που σηματοδοτεί το τέλος της αποκριάτικης περιόδου και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής.