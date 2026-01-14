Ζει το Πατρινό Καρναβάλι από τότε που ήταν… στην κοιλιά της μητέρας της.

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, το οποίο είναι προ των πυλών καθώς η γιορτή της έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (17/1).

Για την επιλογή της, εκτός από την ομορφιά και την προσωπικότητα, ελήφθη υπόψη και η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι, αναφέρει ανακοίνωση των διοργανωτών.

Γεννήθηκε στην Πάτρα και στις σπουδές της συμπεριλαμβάνονται αυτές της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και φυσικοθεραπείας. Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια, ενώ δραστηριοποιείται και στον εθελοντισμό.

Όπως λέει, έχει ζήσει το Πατρινό Καρναβάλι και την ατμόσφαιρα της παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της. Έκτοτε κάθε χρονιά συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις, ή συμμετέχοντας στο θέαμα «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και σε άλλες εκδηλώσεις.