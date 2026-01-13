Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ξεκινά το Σάββατο 17/1 και υπόσχεται ένα μήνα ξεφαντώματος με χρώματα, μουσική και χαρά για όλους.

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με την αχαϊκή πρωτεύουσα να αρχίζει σιγά σιγά να κινείται σε ρυθμούς Αποκριών 2026 και άπαντες να ετοιμάζονται να φορέσουν τα αποκριάτικά τους.

Απόκριες 2026: Η Πάτρα ετοιμάζεται να φορέσει τα αποκριάτικα της!

Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, οι Τελάληδες θα διασχίζουν το κέντρο της Πάτρας για να αναγγείλουν την έναρξη της γιορτής. Το σύνθημα για αποκριάτικο ξεφάντωμα θα δοθεί το Σάββατο 17 Γενάρη, όπου η πόλη θα μπει και επίσημα σε ρυθμούς γιορτής, με εκδηλώσεις που υπόσχονται χαρά για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του Καρναβαλικού Λαβάρου από τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στις 12:00, με παράδοση στο Δημαρχείο Πατρών στις 12:15. Στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ θα ακολουθήσει DJ Party στις 12:30 και η Τελετή Έναρξης με θέμα «Βγες από την οθόνη» στις 21:00. Παράλληλα ξεκινά και το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, η Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» θα υποδεχθεί τους μικρούς συμμετέχοντες στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00, ενώ το απόγευμα στην Πλατεία Γεωργίου (18:00) θα γίνει η παραλαβή των σακουλών για το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού.

Το Πατρινό Καρναβάλι και το Καρναβάλι των Μικρών ανοίγουν τα φτερά τους για περίπου έναν μήνα, από 17 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου, γεμίζοντας την πόλη με χρώματα, μουσική και χαρά για όλους.

