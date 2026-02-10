Η Καθαρά Δευτέρα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χαρταετό - ένα έθιμο γεμάτο με χρώμα και παιδικές αναμνήσεις - και εκδρομές στη φύση.

Είναι αλήθεια πως η Καθαρά Δευτέρα, αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες αργίες του έτους και το πρώτο τριήμερο που δημιουργείται μετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημέρες της ορθόδοξης παράδοσης. Τα νηστίσιμα εδέσματα, η λαγάνα, το πέταγμα του χαρταετού και οι εκδρομές στη φύση, είναι μόλις μερικά από τα πιο αγαπημένα και γνωστά έθιμα της ημέρας.

Φέτος, η αργία, έρχεται στις 23 Φεβρουαρίου και σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, ενώ τόσο η ονομασία όσο και τα έθιμά της, έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ειδικότερα, η Καθαρά Δευτέρα, σηματοδοτεί την «κάθαρση», ενώ το πέταγμα του χαρταετού την πνευματική άνοδο και την προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει το θείο, αφήνοντας πίσω του τα γήινα πάθη και τις αμαρτίες.

Καθαρά Δευτέρα 2026: Που να πετάξετε χαρταετό κοντά στην Αθήνα

Η συγκεκριμένη αργία, για πολλούς, θεωρείται αφορμή για εκδρομές στη φύση, πικ – νικ με νηστίσιμα εδέσματα, σε συνδυασμό με το πέταγμα του χαρταετού, μία συνήθεια που δημιουργεί πλούσιες αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους.

Το αιώνιο ερώτημα ωστόσο, είναι το πού να πετάξετε τον χαρταετό σας, ειδικά αν βρίσκεστε στην Αθήνα.

Η Αθήνα έχει πληθώρα επιλογών όπου μπορείτε να καταλήξετε για να περάσετε την ημέρα με παιχνίδι και φαγητό στη φύση. Από κοντινές παραλίες, μέχρι πάρκα στο κέντρο της πόλης.

1. Λόφος Φιλοπάππου

Ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί ίσως την πιο παραδοσιακή επιλογή για το πέταγμα του χαρταετού μέσα στην Αθήνα. Με ανοιχτές εκτάσεις, υψόμετρο και ανεμπόδιστη θέα, προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να σηκωθεί ο χαρταετός ψηλά, με φόντο την Ακρόπολη.

Την Καθαρά Δευτέρα γεμίζει με οικογένειες, παιδιά και παρέες, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Είναι εύκολα προσβάσιμος με τα πόδια ή με μετρό και συνδυάζεται εύκολα με βόλτα και σαρακοστιανό πικνίκ. Ο Λόφος του Φιλοπάππου είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την πόλη, αλλά επιθυμούν να τηρήσουν το έθιμο της ημέρας.

2. Παραλία Σχοινιά

Η παραλία του Σχοινιά, στον Μαραθώνα, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές στην Αττική για το πέταγμα του χαρταετού. Βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας δηλαδή περίπου 50 λεπτά οδικώς, και ξεχωρίζει για τη μεγάλη, ανοιχτή ακτογραμμή της που προσφέρει ιδανικές συνθήκες χωρίς εμπόδια. Αν ο καιρός ευνοεί, ο θαλάσσιος άνεμος, γίνεται σύμμαχος για τον χαρταετό σας, ενώ η έκταση της παραλίας είναι αρκετά μεγάλη ώστε να φιλοξενεί οικογένειες και παρέες χωρίς συνωστισμό.

Παράλληλα, η περιοχή συνδυάζει φυσική ομορφιά, πευκοδάσος και δυνατότητες για πικνίκ, καθιστώντας τον Σχοινιά ιδανικό προορισμό για την Καθαρά Δευτέρα.

3. Λουτράκι

Το Λουτράκι, στην Κορινθία, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν το πέταγμα του χαρταετού με μια σύντομη απόδραση εκτός Αττικής. Βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, με χρόνο διαδρομής περίπου στη 1 ώρα και 15 λεπτά, και διαθέτει μεγάλη παραλιακή ζώνη με ανοιχτούς χώρους που ευνοούν το πέταγμα του χαρταετού.

Η εύκολη πρόσβαση, οι οργανωμένες υποδομές και οι πολλές επιλογές για φαγητό και καφέ το καθιστούν ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Το πέταγμα του χαρταετού στο Λουτράκι μπορεί να συνδυαστεί άνετα με βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο ή γεύμα δίπλα στη θάλασσα, μετατρέποντας την έξοδο σε ολοκληρωμένη ημερήσια εκδρομή.

4. Σούνιο

Αντίστοιχα, το Σούνιο αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους και δημοφιλείς προορισμούς για πέταγμα χαρταετού κοντά στην Αθήνα, συνδυάζοντας ανοιχτό χώρο και εντυπωσιακό τοπίο. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή οδικώς περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, ακολουθώντας την παραλιακή διαδρομή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ανοιχτά σημεία και χωμάτινα πλάτωματα, κοντά αλλά όχι απαραίτητα πάνω στην παραλία, όπου ο χαρταετός σηκώνεται εύκολα χάρη στον σταθερό αέρα. Η εκδρομή στο Σούνιο συνδυάζεται ιδανικά με βόλτα στο τοπίο, πικνίκ ή φαγητό μετά το πέταγμα, καθιστώντας το μια από τιε πιο κατάλληλες επιλογές για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη και να ζήσουν την Καθαρά Δευτέρα με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αττικής.