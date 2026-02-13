Το Brent υποχώρησε κατά 1,88 δολάρια ή 2,71%, κλείνοντας στα 67,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,88 δολάρια ή 2,71%, κλείνοντας στα 67,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 1,79 δολαρίων ή 2,77%, στα 62,84 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες ανέτρεψαν τα αρχικά τους κέρδη και κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος μετά τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης του IEA.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026 αναμένεται να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, ενώ προβλέπεται και σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά, παρά τις διακοπές στην προσφορά που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο. Η εκτίμηση αυτή άσκησε έντονες πιέσεις στις τιμές, οι οποίες νωρίτερα είχαν ενισχυθεί από ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης του Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη το πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος συνομιλιών.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησαν και τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα αμερικανικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, φθάνοντας τα 428,8 εκατομμύρια βαρέλια, αύξηση πολλαπλάσια των 793.000 βαρελιών που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters. Παράλληλα, τα ποσοστά αξιοποίησης των αμερικανικών διυλιστηρίων μειώθηκαν κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 89,4%, ενισχύοντας τις ανησυχίες για ασθενέστερη ζήτηση στην αγορά.