Δικαστήριο στην γερμανική πόλη Άαχεν καταδίκασε έναν άνδρα σε 8,5 χρόνια φυλάκισης καθώς κρίθηκε ένοχος πως επανειλημμένα ναρκώνει και βιάζει τη σύζυγό του, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις του, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στο ίντερνετ.

Ο άνδρας, που κατονομάζεται μόνο ως Φερνάντο Π., σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί απορρήτου, κρίθηκε ένοχος για επιβαρυμένο βιασμό, σοβαρή σωματική βλάβη και παραβίαση της προσωπικής ζωής. Το δικαστήριο έκρινε τον 61χρονο, ο οποίος κατάγεται από την Ισπανία, ένοχο ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους από το 2018 έως το 2024.

Μια εκπρόσωπος του δικαστηρίου, η Καταρίνα Έφερτ, δήλωσε ότι ο άνδρας βιντεοσκόπησε επίσης την κακοποίηση και την κοινοποίησε στο διαδίκτυο. «Ανέβασε βίντεο από αυτές τις πράξεις σε ομάδες και διαδικτυακές πλατφόρμες, καθιστώντας το υλικό διαθέσιμο σε άλλους χρήστες», είπε.

Μεγάλο μέρος της δίκης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία της ταυτότητας της συζύγου του. Η δικηγόρος της, Νικόλ Σερβάτι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «είχε πραγματικά φωνή σε αυτή τη διαδικασία», προσθέτοντας πως «μπόρεσε να καταθέσει, να εκφράσει τα συναισθήματά της και όλα όσα την έχουν επιβαρύνει».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση δεν μπορούσε να επανορθώσει για ό,τι συνέβη, «αλλά μπορεί να βοηθήσει λίγο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και να τα επεξεργαστούμε». Η ετυμηγορία υπόκειται ακόμη σε έφεση.

Τα γερμανικά ΜΜΕ παρομοιάζουν την υπόθεση με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, την οποία ο σύζυγός της Ντομινίκ, νάρκωνε, βίαζε και προσκαλούσε και άλλους άνδρες να τη βιάζουν ενώ εκείνος παρακολουθούσε.

Η απόφαση της Ζιζέλ Πελικό να παραιτηθεί της ανωνυμίας της και να διεξαγάγει δημόσια δίκη την μετέτρεψε σε φεμινιστικό είδωλο, που γιορτάζεται για την ισχυρή μαρτυρία και το θάρρος της.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας, η BKA, αναφέρει ότι τα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης είναι «σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες» και ότι τέτοια εγκλήματα «συνήθως λαμβάνουν χώρα με την εκμετάλλευση μιας σχέσης εμπιστοσύνης» σε γάμο, σχέση, οικογένεια ή μεταξύ στενών γνωστών.

