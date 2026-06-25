Η κυβέρνηση αναζητά έναν τρόπο να δείξει πως παρεμβαίνει στην αγορά, την ώρα που η μάχη με την ακρίβεια έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί.

Σε μια εμφανή προσπάθεια να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ότι δίνει νέα μάχη κατά της ακρίβειας, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά μια «συμφωνία κυρίων» με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η σύσκεψη που συγκαλείται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες και τα έκτακτα μέτρα των τελευταίων ετών.

Επικοινωνιακό περιτύλιγμα

Παρά το επικοινωνιακό περιτύλιγμα περί «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας», η ουσία παραμένει ότι η κυβέρνηση αναζητά έναν τρόπο να δείξει πως παρεμβαίνει στην αγορά, την ώρα που η μάχη με την ακρίβεια έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα επανέρχεται δυναμικά στην κυβερνητική ατζέντα, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σταθερά την ακρίβεια ως τη βασικότερη πηγή δυσαρέσκειας των πολιτών.

Στο τραπέζι βρίσκονται τρία σενάρια, με την κυβέρνηση να επιδιώκει μια άμεση συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, ενώ η αγορά εμφανίζεται να προκρίνει την εφαρμογή της από τον Σεπτέμβριο. Το πιθανότερο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, είναι να καταργηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και οι όποιες μειώσεις να μετατεθούν για μετά το καλοκαίρι, συνοδευόμενες από μια άτυπη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις.

Μήνυμα οτι αναλαβάνει πρωτοβουλίες

Η κυβέρνηση, πάντως, επιθυμεί η ανακοίνωση μιας συμφωνίας να γίνει άμεσα, ώστε να εκπέμψει το μήνυμα ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων. Ωστόσο, στην αγορά εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για μια προσπάθεια διαχείρισης των πολιτικών εντυπώσεων, καθώς οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στις τιμές δύσκολα μπορούν να αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής αυξήθηκε σημαντικά και τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν την ακρίβεια.