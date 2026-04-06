Η Ford προχωρά ακόμη ένα βήμα στην ηλεκτροκίνητη εποχή, παρουσιάζοντας μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο κατασκευής των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων.

Η νέα πλατφόρμα με τον κωδικό Universal Electric Vehicle (UEV), είναι η καρδιά αυτής της προσπάθειας, μια αρχιτεκτονική που έχει σχεδιαστεί από την αρχή με στόχο την παραγωγή προσιτών EV σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και την άμεση αντιμετώπιση ανταγωνιστών όπως η Tesla.

Η εξέλιξη της πλατφόρμας UEV πραγματοποιείται από μια μικρή, εξαιρετικά εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια για να φέρουν εις πέρας ένα φιλόδοξο project.

Η προσέγγισή τους δεν περιορίζεται απλώς στη σχεδίαση ενός ηλεκτρικού οχήματος, αλλά επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα ή την ασφάλεια.

Η φιλοσοφία της UEV βασίζεται στην απλοποίηση. Η αρχιτεκτονική μειώνει τον αριθμό των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου και αξιοποιεί μεγάλα χυτά δομικά στοιχεία αντί για πολυάριθμα μικρότερα κομμάτια. Αυτό όχι μόνο περιορίζει την πολυπλοκότητα στην παραγωγή, αλλά μειώνει και το κόστος, ενώ επιταχύνει τη συναρμολόγηση.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας πλατφόρμας είναι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η μπαταρία. Το πακέτο λειτουργεί ταυτόχρονα ως δομικό στοιχείο του αμαξώματος, επιτρέποντας σε ορισμένα τμήματα του εσωτερικού να τοποθετούνται απευθείας επάνω του.

Η λύση αυτή μειώνει το συνολικό βάρος, βελτιώνει τη δομική ακαμψία και εκμεταλλεύεται καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, ενώ συμβάλλει και στην αεροδυναμική απόδοση του οχήματος.

Η Ford σκοπεύει να αξιοποιήσει μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος), που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές χημείες υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο. Η επιλογή αυτή καθιστά την πλατφόρμα ιδιαίτερα ελκυστική για μοντέλα που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό με ανταγωνιστική τιμή.

Το πρώτο όχημα που θα βασιστεί στην UEV αναμένεται να είναι ένα μεσαίο ηλεκτρικό pickup, αλλά η αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει sedan, crossover, SUV ή ακόμα και επαγγελματικά οχήματα.

Στις ΗΠΑ, η τιμή του pickup αναμένεται κοντά στα 30.000 δολάρια, στοχεύοντας να φέρει τα ηλεκτρικά σε πιο προσιτό επίπεδο. Η εμπορική πορεία του αναμένεται προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

Στρατηγικά, η UEV θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον της Ford στην αγορά των EV. Η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ευέλικτη και οικονομική βάση που θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά τις ήδη εδραιωμένες μάρκες ηλεκτρικών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Tesla.

Αν όλα εξελιχθούν όπως έχει προγραμματιστεί, η πλατφόρμα UEV μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζουν χαμηλό κόστος, αποδοτικότητα και παραγωγική ευελιξία – βασικά στοιχεία για την επιτάχυνση της μαζικής υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης τα επόμενα χρόνια. Η Tesla ακούει;