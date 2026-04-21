Νέο ρεκόρ για την Mustang GTD Competition στο Nürburgring με χρόνο 6:40.835, βελτιωμένο κατά 11 δλ. σε σχέση με το αντίστοιχο της Mustang GTD.

Η Ford συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια των επιδόσεων, με τη νέα Mustang GTD Competition να καταγράφει ένα εντυπωσιακό νέο ρεκόρ στο Nürburgring Nordschleife.

Με επίδοση 6:40.835, όχι μόνο καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ της Mustang GTD, αλλά επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση της τεχνολογίας που εξελίσσεται στους αγώνες με τα αυτοκίνητα δρόμου της εταιρείας.

Οι βελτιώσεις σε ισχύ, αεροδυναμική, πρόσφυση και βάρος συνδυάζονται με την τεχνογνωσία της Ford Racing, δημιουργώντας ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.

Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια μηχανικών και οδηγών, με τη Mustang GTD Competition να αποτελεί την κορυφαία έκφραση της σύγχρονης Mustang και να διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό συλλεκτικών αντιτύπων στη Β. Αμερική.

{https://www.youtube.com/watch?v=k7mz6IqJ_Es}

Με οδηγό, για ακόμη μία φορά, τον εργοστασιακό οδηγό των Ford Racing και Multimatic, Dirk Müller, η νέα Mustang GTD Competition σημείωσε στο Nürburgring τον έκτο ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία Pre-Production/Prototype.

«Το Nürburgring αποδεικνύει ότι οι γνώσεις που αντλούμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν μένουν μόνο στην πίστα, καθώς ενσωματώνονται απευθείας στα αυτοκίνητα δρόμου», δήλωσε ο Mark Rushbrook, παγκόσμιος διευθυντής της Ford Racing. «Οι μηχανικοί μας στους αγώνες κάνουν τα οχήματα της Ford καλύτερα. Για εμάς, κάθε πίστα είναι ένα πεδίο δοκιμών».

Για να βελτιώσει κατά περισσότερο από 11 δλ. τον προηγούμενο χρόνο-σημείο αναφοράς της Mustang GTD στην κατηγορία Production (6:52.072), οι άνθρωποι της Ford επικεντρώθηκαν με απόλυτη προσήλωση σε τρεις βασικούς τομείς: