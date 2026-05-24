Στην Κύπρο η πρώτη επίσκεψη Τσίπρα ως αρχηγού του νέου κόμματος.

Σημαντικές εκπλήξεις θα υπάρχουν από τη φετινή απονομή των βραβείων για τη Συμφωνία των Πρεσπών που απονέμονται κάθε χρόνο από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ.

Πρώτα απ΄ όλα η απονομή θα γίνει φέτος από τους δυο πρώην πρωθυπουργούς στην Κύπρο. Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στο εξωτερικό μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, ενώ στη Λευκωσία θα έχει επαφές και με την Κυπριακή ηγεσία, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις σχέσεις του με το ΑΚΕΛ.

Ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, θα έχει το πού θα απονεμηθούν τα βραβεία, ενώ δεν αποκλείεται να παραστούν και πρόσωπα που θα συζητηθούν.

Πότε θα γίνουν όλα αυτά;

Περίπου δεκαπέντε μέρες μετά την ίδρυση του νέου κόμματος.

Β.Σκ.