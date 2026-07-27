Η Genesis αποδεικνύει ότι ακόμη και ένα όχημα για γήπεδα γκολφ μπορεί να μετατραπεί σε εργαστήριο προηγμένων τεχνολογιών που σύντομα θα δούμε στα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής της.

Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν πρωτότυπα για να προαναγγείλουν ένα νέο μοντέλο ή μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία. Η Genesis επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, δημιουργώντας το Box Buggy, ένα ηλεκτρικό όχημα γκολφ που λειτουργεί ως πλατφόρμα εξέλιξης τεχνολογιών αιχμής. Παρότι προορίζεται για μετακινήσεις σε γήπεδα γκολφ, ενσωματώνει λύσεις που στο μέλλον μπορούν να περάσουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής της κορεατικής μάρκας.

Από το Le Mans στο Genesis Scottish Open

Το Box Buggy πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Genesis Scottish Open, έχοντας προηγουμένως χρησιμοποιηθεί στις 24 Ώρες του Le Mans για τις ανάγκες της ομάδας Genesis Magma Racing στις μετακινήσεις μέσα στα pits.

Το πρωτότυπο σχεδιάστηκε υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής σχεδίασης της Genesis, Luc Donckerwolke, με στόχο να ανατρέψει την καθιερωμένη εικόνα ενός συμβατικού buggy γκολφ. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο ένα σύγχρονο concept εκτός δρόμου, με έντονες ακμές, χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή δύο γραμμών και ανοιχτή καμπίνα που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό συναντά κανείς υλικά υψηλής ποιότητας, ψηφιακές οθόνες και φινίρισμα που παραπέμπει περισσότερο σε πολυτελές SUV της Genesis παρά σε ένα απλό όχημα αναψυχής.

Τετρακίνηση με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες

Το σημαντικότερο στοιχείο του Box Buggy βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Κάθε τροχός διαθέτει τον δικό του ηλεκτροκινητήρα, δημιουργώντας ένα σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης με ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 160 ίππους, προσφέροντας επιδόσεις πολύ υψηλότερες από εκείνες που θα περίμενε κανείς από ένα όχημα αυτής της κατηγορίας. Παράλληλα, το πρωτότυπο αξιοποιεί σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και τροχών. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, οι τροχοί μπορούν να στρέφονται έως και κατά 90 μοίρες, επιτρέποντας πλευρικές μετακινήσεις, εξαιρετικά μικρό κύκλο στροφής και εντυπωσιακή ευκολία στους ελιγμούς και το παρκάρισμα. Το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνουν το σύστημα πέδησης brake-by-wire και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, λύσεις που βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των μηχανικών του ομίλου Hyundai για εφαρμογή σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.

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Τεχνολογίες που θα περάσουν στην παραγωγή

Παρότι η Genesis ξεκαθαρίζει ότι το Box Buggy δεν προορίζεται για μαζική παραγωγή, ο πραγματικός του ρόλος είναι διαφορετικός. Αποτελεί μια κινητή πλατφόρμα δοκιμών, μέσα από την οποία η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες πριν αυτές περάσουν στα αυτοκίνητα παραγωγής. Η ανεξάρτητη διαχείριση της ροπής, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνσης και η αυξημένη ευελιξία αποτελούν τομείς στους οποίους επενδύει η Genesis, καθώς μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια των επόμενων ηλεκτρικών μοντέλων της. Με το Box Buggy, η Genesis αποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στα πρωτότυπα supercars ή στα πολυτελή SUV. Ακόμη και ένα ηλεκτρικό buggy γκολφ μπορεί να αποτελέσει πεδίο εξέλιξης τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.