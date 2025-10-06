Τα νεογέννητα φωκάκια έκαναν αισθητή την παρουσία τους με την παραλία να «πλημμυρίζει» από τα παιχνίδια και τις κραυγές τους.

Η προστατευόμενη παραλία στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε «βρεφονηπιακό σταθμό» για τις νεογέννητες φώκιες.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα σημειώθηκε η τρίτη γέννα, με απομακρυσμένη κάμερα να καταγράφει συγκλονιστικές στιγμές από τη ζωή των νεογνών και την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον.

Πρόκειται για μοναδική επιβράβευση των προσπαθειών προστασίας της περιοχής, που συνεχίζει να φιλοξενεί τη θαλάσσια πανίδα με απόλυτη ασφάλεια.

Δείτε το video

{https://www.facebook.com/reel/1758499081528202}