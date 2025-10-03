Το χαλάζι «σάρωσε» το νησί καθώς η κακοκαιρία προελαύνει.

Στην Αλόννησο σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση καθώς το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε στέγες, οχήματα και αγροτικά προϊόντα, ενώ η Πολιτική Προστασία παρακολουθεί την κατάσταση για τυχόν έκτακτες ανάγκες.