Τι προτείνει συγκοινωνιολόγος για να «ανασάνει» η Αθήνα.

Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου 5 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν περίπου 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, δήλωσε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

Ο Σ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι επί χρόνια δεν έχει θωρακιστεί η πόλη με συστήματα μαζικών συγκοινωνιών, όπως κάνουν όλες οι μεγαλουπόλεις του κόσμου, τονίζοντας πως «δεν δώσαμε ποτέ ιδιαίτερη προσοχή στα λεωφορεία».

«Εχουμε ένα μικρό μετρό σήμερα, για την αναλογία και την ανάγκη της Αθήνας. Η αναλογία του μετρό είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τις μεγαλουπόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, μεγάλες γερμανικές ή αμερικάνικες πόλεις. Το δεύτερο είναι ότι στο ζήτημα των μαζικών συγκοινωνιών δεν δώσαμε ποτέ ιδιαίτερη και μεγάλη προσοχή στα λεωφορεία τα οποία πρέπει να είναι το συμπληρωματικό μέσο το οποίο ένα καλό μέσο σταθερής τροχιάς θα το τροφοδοτεί και θα φτάνει έξω από το σπίτι σχεδόν κάθε συνοικίας», ανέφερε.

«Χρειάζεται μια αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών. Προχθές κάναμε ξανά λεωφορειολωρίδες μετά το 2004,δηλαδή ξαναθέσαμε σε λειτουργία λεωφορειολωρίδες με αφορμή τον νέο ΚΟΚ, όταν το 2004 είχαμε φτιάξει λεωφορειολωρίδες τις οποίες παρατήσαμε για δεκαπέντε χρόνια. Φυσικά η πύκνωση των δρομολογίων πάντα είναι σημαντική μαζί με μια αναδιάρθρωση, αλλά χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα λεωφορεία», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι ο Δακτύλιος είναι ένα «πεθαμένο» και «αναχρονιστικό» μέτρο, το οποίο έχει σχεδόν «διακοσμητικό χαρακτήρα».

«Δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τα μονά ζυγά δεν είναι κριτήριο πλέον για τα αυτοκίνητα. Ένα κριτήριο θα ήταν ότι θα πρέπει να δώσουμε προβάδισμα στα πράσινα οχήματα δηλαδή αυτά που έχουν καύσιμα μικρής ή μηδενικής επιβάρυνσης, και το δεύτερο κριτήριο μέσα στον δακτύλιο θα μπορούσε να είναι μια πριμοδότηση αυτοκινήτων υψηλής πλήρωσης. Υψηλή πλήρωση σημαίνει ότι έχει προβάδισμα ένα όχημα που έχει δύο και τρεις επιβάτες και όχι ένα όχημα το οποίο έχει έναν μοναδικό επιβάτη», τόνισε.

Σχολιάζοντας τον εφιάλτη του Κηφισού, επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει ένα κατασκευαστικό lifting και «να ενοποιήσει τη διατομή του παντού, αυτή η παρέμβαση είναι πιο γρήγορη από το να χτίσεις μετρό», ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης της οδού στα πρότυπα της Αττικής Οδού.