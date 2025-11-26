Ο οδηγός μηχανής λόγω του τροχαίου υπέστη θλαστικά τραύματα.

Νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ επέστρεφαν από αιμοδοσία, επενέβησαν άμεσα σε τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού. Από την σφοδρότητα του τροχαίου τραυματίστηκε οδηγός μηχανής. Οι νοσηλεύτριες προσέγγισαν τον τραυματία αξιολόγησαν τα θλαστικά του τραύματα και του παρείχαν τις απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση, τον επαγγελματισμό και το ανθρωπιστικό τους καθήκον. Για ακόμη μία φορά, οι νοσηλεύτριες του Οργανισμού απέδειξαν έμπρακτα την αφοσίωση και την ετοιμότητά τους να στηρίξουν τον συνάνθρωπο σε κάθε κρίσιμη στιγμή.

Δείτε το video εδώ

{https://www.instagram.com/p/DRhVwFkCCJb/?img_index=1}