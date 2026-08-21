Η εξέλιξη σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική ευθεία, με τη Metlen και τη Standardkessel Baumgarte GmbH να έχουν αναλάβει, ως turnkey εταίροι της Encyclis, τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή της μονάδας.

Σημαντικό ορόσημο για τη Metlen αποτελεί η πρώτη καύση υπολειμματικών, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης Protos Energy Recovery Facility (ERF), στο Cheshire του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο των δοκιμών που προηγούνται της πλήρους εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Στην τελική ευθεία

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική ευθεία, με τη Metlen και τη Standardkessel Baumgarte GmbH να έχουν αναλάβει, ως turnkey εταίροι της Encyclis, τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή της μονάδας.

Το Protos ERF είχε εισέλθει νωρίτερα μέσα στη χρονιά στη φάση της θερμής θέσης σε λειτουργία, με τα βασικά συστήματα και τον επιμέρους εξοπλισμό να ενεργοποιούνται σταδιακά ενόψει των πρώτων παραδόσεων απορριμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών και των τελευταίων σταδίων θέσης σε λειτουργία, η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται έως και 500.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων εμπορικών και αστικών απορριμμάτων ετησίως. Παράλληλα, προβλέπεται να παράγει έως 49,9 MW ηλεκτρικής ενέργειας βάσης, καλύπτοντας ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενέργεια και ανάκτηση υλικών

Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, η λειτουργία της μονάδας θα επιτρέπει την ανάκτηση δευτερογενών αδρανών υλικών και ανακυκλώσιμων μετάλλων, τα οποία θα μπορούν να επανεντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία.

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Με τον τρόπο αυτό, το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει τόσο στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή όσο και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το Protos ERF και στο πλαίσιο της προσπάθειας απανθρακοποίησης της βρετανικής βιομηχανίας. Σε παρακείμενη έκταση βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή μονάδα δέσμευσης άνθρακα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 370.000 τόνοι εκπομπών CO2 ετησίως από το Protos ERF θα δεσμεύονται και στη συνέχεια θα μεταφέρονται μέσω αγωγού για μόνιμη αποθήκευση στον κόλπο του Λίβερπουλ.

Το έργο εντάσσεται στο HyNet North West, το ευρύτερο σύμπλεγμα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, με την Encyclis να εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υποδομή μπορεί να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια σημείο αναφοράς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την απανθρακοποίηση εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Πάνω από 45 εργαζόμενοι στη μονάδα

Για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Protos ERF έχει ήδη συγκροτηθεί εξειδικευμένη ομάδα άνω των 45 εργαζομένων, στην οποία περιλαμβάνονται μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές, περιβαλλοντικοί επιστήμονες και προσωπικό υποστήριξης.

Το ανθρώπινο δυναμικό προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την ενεργοποίηση της μονάδας δέσμευσης άνθρακα, ενώ στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και τέσσερις μαθητευόμενοι από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι λαμβάνουν τεχνική εκπαίδευση.

«Σημαντικό ορόσημο» η πρώτη καύση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Encyclis, Mark Burrows-Smith, χαρακτήρισε την πρώτη καύση απορριμμάτων ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την εμπορική λειτουργία του Protos ERF.

Όπως σημείωσε, η μονάδα θα προσφέρει κρίσιμη δυναμικότητα για τη διαχείριση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην περιοχή, παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και ανακτώντας υλικά για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος του έργου φέρνει πιο κοντά τον στόχο δημιουργίας της πρώτης απανθρακοποιημένης υποδομής Energy-from-Waste στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας τη συμβολή των ομάδων κατασκευής, των εργολάβων και των προμηθευτών στην επίτευξη του συγκεκριμένου σταδίου.

Το Protos ERF έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο μονάδων της Encyclis στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίπλα στις εγκαταστάσεις Rookery South ERF στο Bedfordshire και Newhurst ERF στο Leicestershire.

Την ίδια στιγμή προχωρά η κατασκευή της τέταρτης βασικής μονάδας της εταιρείας, του Walsall ERF στα West Midlands, η έναρξη λειτουργίας του οποίου αναμένεται το επόμενο έτος.