«Το αμέσως επόμενο διάστημα, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις νόμου για μείζονα προβλήματα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει το παρών, συμμετέχοντας στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου και καταθέτοντας (στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου) τις κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις του για τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο του διημέρου προγραμματίζονται και παράλληλες δράσεις από τα μέλη της Κ.Ο.».

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της -που δεν σταμάτησαν ούτε τον Αύγουστο- να εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις νόμου για μείζονα προβλήματα, όπως η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους», καταλήγει η ανακοίνωση.