Δύσκολη η νύχτα για κατοίκους και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 26 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για την ενημέρωση των πολιτών, στις 20:27 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια, προκειμένου να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2101727665371717986}

Παράλληλα, λίγο μετά τις 23:00 εστάλησαν ακόμα δύο μηνύματα στους κατοίκους από το 112 να απομακρυνθούν προς Παλαίκαστρο και προς Ξερόκαμπο.

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{https://x.com/112Greece/status/2101769602136945003}

{https://x.com/112Greece/status/2101773309129937371}

Να θυμίσουμε ότι στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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