Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες των διασωστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, μετά την ενημέρωση των Αρχών για την πτώση ενός 50χρονου αλλοδαπού από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού.

Στο σημείο έχει ήδη σπεύσει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμουν ακόμη δύο περιπολικά σκάφη, προκειμένου να διευρυνθεί η περιοχή των ερευνών και να εντοπιστεί ο 50χρονος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συγκεντρώνουν παράλληλα πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του άνδρα από το σκάφος.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του 50χρονου ή για το πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό. Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.