Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν σημαντικά την Τετάρτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το βάρος αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε πτώση 2%, διαμορφούμενη στα 4.903,19 δολάρια ανά ουγγιά, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 18 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Απρίλιο υποχώρησαν επίσης κατά 2%, στα 4.907,40 δολάρια.

Η αγορά εμφανίζεται ανήσυχη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενισχύουν τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό. Όπως σημείωσε ο αναλυτής Jamie Dutta της Nemo.money, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνει την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας και πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια περιορίζουν την ελκυστικότητά του, καθώς αυξάνεται το κόστος διακράτησης και ενισχύονται οι αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών.

Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία διανύει την τρίτη εβδομάδα, παραμένει στο επίκεντρο των αγορών, με την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ σε αντίποινα για τη δολοφονία του αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου Brent διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, εντείνοντας τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις της Fed και κυρίως στις δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές προεξοφλούν μόλις μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, και μία ακόμη προς τα τέλη του 2027.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση, οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες που στηρίζουν τον χρυσό, όπως οι αγορές από κεντρικές τράπεζες, οι κίνδυνοι στασιμοπληθωρισμού και η ανάγκη διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων, παραμένουν ενεργοί, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για υψηλότερες τιμές έως το τέλος του 2026.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε πτώση 1,2% στα 78,29 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 2,9% στα 2.063,69 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε απώλειες 2,6% στα 1.560,50 δολάρια.