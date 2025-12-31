Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

Στη σύλληψη δύο ανήλικων ηλικίας 13 και 14 ετών προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί, έπειτα από περιστατικό βίας σε βάρος 15χρονου στην Πάτρα. Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ έξω από σχολείο, όταν οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 15χρονο και του επιτέθηκαν. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο 13χρονος φέρεται να τον απείλησε με σουγιά.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο ανήλικων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων, καθώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι γονείς ή κηδεμόνες φέρουν ευθύνη για την επίβλεψη και τη συμπεριφορά των ανήλικων παιδιών τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των ανήλικων κατηγορουμένων, καθώς και των γονέων τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.