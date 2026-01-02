Πότε θα απολαύσουμε το πρώτο τριήμερο της χρονιάς με εργαζόμενους και μαθητές να έχουν τρεις μέρες ανάπαυλα από τα καθήκοντά τους.

Το 2026 μπήκε δυναμικά, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις τελευταίες μέρες διακοπών ανάλογα με την άδεια που έχουν δηλώσει για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ενώ υπάρχουν και αυτοί που αναμένεται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους μετά και τα Θεοφάνια. Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκετε σίγουρα θέλετε να μάθετε πότε είναι η επόμενη αργία που μάλιστα αποτελεί τριήμερο.

Σύμφωνα λοιπόν με το ημερολόγιο θα πρέπει να κάνουμε υπομονή σχεδόν ενάμιση μήνα καθώς το πρώτο τριήμερο του 2026 «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου και είναι η αργία της Καθαράς Δευτέρας. Οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν το σχετικό προγραμματισμό και να αξιοποιήσουν την τριήμερη ανάπαυλα που έρχεται λίγο πριν την εκπνοή του Φεβρουαρίου. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 2026 είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με εκδρομές, ξεκούραση και νηστίσιμα γεύματα, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Είναι το κατεξοχήν τριήμερο ευκαιρία για αποδράσεις σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές.

Οι χαμένες αργίες του 2026 για τους εργαζομένους

Παρά τα χαμόγελα τριημέρου, αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος οι εργαζόμενοι «χάνουν» δύο αργίες καθώς «πέφτουν» Σάββατο και «χαλάνε» την δυνατότητα τριημέρου. Ο λόγος για την Κοίμηση της Θεοτόκου ήτοι τον Δεκαπενταύγουστο ενώ το ίδιο συμβαίνει και την Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 2026 στις 26 Δεκέμβρη. Με αυτά τα δεδομένα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν καλύτερα τα ρεπό τους για να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες αργίες και να δημιουργήσουν μικρά τριήμερα ή τετραήμερα όπου είναι δυνατό.

Αντίθετα, οι μαθητές έχουν θετικό πρόσημο καθώς δεν χάνουν καμία αργία και εξασφαλίζουν τρία μεγάλα τριήμερα την Καθαρά Δευτέρα (23/2), την Πρωτομαγιά (1/5) και του Αγίου Πνεύματος (1/6). Παράλληλα έχουν και τις δύο εβδομάδες διακοπών για το Πάσχα 2026 που δίνει άπλετο χρόνο για χαλάρωση και αποφόρτιση από την σχολική ρουτίνα. Σε κάθε περίπτωση το 2026 υπόσχεται άφθονο χρόνο ξεκούρασης για τα σχολεία, αλλά αφήνει τους εργαζόμενους με την ανάγκη προσεκτικού προγραμματισμού για να μην χαθούν οι ευκαιρίες για σύντομα διαλείμματα.