Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι από τις εργασιακές συνθήκες και ετοιμάζονται να μεταπηδήσουν στο δημόσιο σχολείο.

Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να συζητηθεί ο κίνδυνος μαζικής φυγής εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με αναφορές του προέδρου Γιώργου Χριστόπουλου, πολλοί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να μετακινηθούν στο δημόσιο, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας μέσω ΟΠΣΥΔ. Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η φυγή αυτή έχει ξεκινήσει από το 2020 και έχει ήδη οδηγήσει στην αποχώρηση περίπου 4.000 εκπαιδευτικών, ποσοστό που φτάνει το 45% του συνόλου. Η Ομοσπονδία κατηγορεί τις ιδιοκτησίες για υποτίμηση του προβλήματος, σημειώνοντας ότι οι χαμηλές αμοιβές και οι κακές συνθήκες εργασίας σπρώχνουν τους εκπαιδευτικούς εκτός ιδιωτικών σχολείων, παρά τα σημαντικά κέρδη που έχουν συσσωρευτεί από την αύξηση εγγραφών και την επέκταση των σχολείων.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η πλευρά της ΟΙΕΛΕ «Οι χαμηλές αμοιβές και οι κάκιστες συνθήκες εργασίας σπρώχνουν εκατοντάδες εκπαιδευτικούς εκτός ιδιωτικών σχολείων. Οι ευθύνες, φυσικά, της κυβέρνησης που ψήφισε έναν απαράδεκτο νόμο (τον Νόμο Κεραμέως το 2020) και των ιδιοκτητών αυτών που εκμεταλλεύτηκαν τις ρυθμίσεις του επιβάλλοντας ένα σύγχρονο Μεσαίωνα στα ιδιωτικά σχολεία, είναι πολύ μεγάλες. Δυστυχώς, η αίσθηση που έχουμε είναι πως πολλές ιδιοκτησίες έχουν υποτιμήσει τον κίνδυνο. Δεν δείχνουν καμιά πρόθεση αύξησης των γλίσχρων αποδοχών μας, παρά το γεγονός ότι από την σαρωτική (κατά 40% περίπου) περικοπή των αποδοχών μας το 2012 και από την εκρηκτική αύξηση εγγραφών τα τελευταία 8 χρόνια, έχουν συσσωρεύσει τεράστια κέρδη (κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν κερδίσει απολύτως τίποτα από την επέκταση πολλών σχολείων, την είσοδο των χρυσοφόρων funds και τις διαρκείς επενδύσεις – όλα βασισμένες στη σκληρή μας δουλειά. Κάποιοι εκ των ιδιοκτητών μάλιστα αναφέρουν σε ιδιωτικές συναντήσεις με διευθυντικά στελέχη των σχολείων πως «μακάρι να φύγουν οι παλιοί, να έρθουν νέοι που θα είναι και φθηνότεροι»

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι στόχος της δεν είναι η φυγή των εκπαιδευτικών, αλλά η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύντομα θα κατατεθούν προτάσεις προς την κυβέρνηση και τους ιδιοκτήτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με στόχο τα ιδιωτικά σχολεία να παραμείνουν ελκυστικοί και ποιοτικοί χώροι εργασίας. Αν οι ιδιοκτήτες δεν αντιληφθούν το μέγεθος της κρίσης, η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί ότι το μέλλον της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα είναι ζοφερό.