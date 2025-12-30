Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

Στη Ρόδο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν σήμερα έναν 37χρονο για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, εντοπίστηκαν εντός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που οδηγούσε τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 498,7 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι ναρκωτικές ουσίες, το όχημα και το τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ ο 37χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.