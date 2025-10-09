Η Ζωή είναι αναστατωμένη από την εμφάνιση των διδύμων…
Η Ζωή συγκλονίζεται από την εμφάνιση των διδύμων καθώς ο εφιάλτης από το παρελθόν επιστρέφει.
Οι ετοιμασίες για τους αρραβώνες στην έπαυλη των Καλλιγάδων κορυφώνονται. Η Φωτεινή βρίσκει δουλειά στην δεξίωση περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία να ξαναβρεθεί με τη μητέρα της.
Η Άννα ασφυκτιά και αποφασίζει να ανατρέψει τα πάντα ξεφεύγοντας από την επιτήρηση της Σοφίας.
Η Εβίτα προετοιμάζεται να δώσει το χτύπημα που θα τερματίσει το σχέδιο του Θεόφιλου.
Ο Άγγελος παρακολουθεί πάντα από τις σκιές.
Η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι συντετριμμένοι από την αντίδραση της Ζωής…
