Το συγκινητικό video που έγινε viral και η ιστορία δύναμης πίσω από τη γυναίκα που ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους

Η Jessica Tawil, influencer από το New Jersey, συγκλόνισε το διαδίκτυο με ένα video που αποτυπώνει ένα θαύμα δεκαετίας: να στέκεται και να περπατά ξανά για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια. Η 27χρονη γυναίκα, που έχει παραλύσει από τη μέση και κάτω έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο το 2014, μοιράστηκε τη στιγμή μέσω ενός συγκινητικού reel στα social media, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

«Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που στάθηκα στα πόδια μου…», γράφει στην ανάρτησή της, ενώ στο video ακούγεται να λέει με δάκρυα στα μάτια: «Θεέ μου!». Στη συνέχεια, περιγράφει τη στιγμή ως «ίσως τη πιο σουρεαλιστική της ζωής μου – και σίγουρα τη πιο τρομακτική».

{https://www.tiktok.com/@jesstawil/video/7558264080222473485?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7460799960608228886}

{https://www.tiktok.com/@jesstawil/video/7559025852957183287?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7460799960608228886}

Χάρη σε προηγμένη τεχνολογία υποβοηθούμενης κινητικότητας, η Jessica έκανε τα πρώτα της βήματα, βιώνοντας, όπως είπε, «μια επανένωση με τον εαυτό της πριν το ατύχημα». «Σε αυτή τη στιγμή ένιωσα ξανά ζωντανή. Σαν να επανασυνδέθηκα με την εκδοχή του εαυτού μου που πίστευα ότι είχα χάσει. Είναι τόσο ωραίο. Περπατάω!», λέει συγκινημένη στο video.

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή της

Η ζωή της Jessica άλλαξε δραματικά στις 15 Νοεμβρίου 2014. Τότε, ακόμη μαθήτρια λυκείου, βρέθηκε σε ένα φιλικό σπίτι όπου υπήρχαν άγνωστοι άνδρες. Όταν αισθάνθηκε άβολα λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ και ουσιών, ζήτησε να φύγει. Ωστόσο, ο οδηγός που προσφέρθηκε να τη μεταφέρει, την οδήγησε σε έναν απομονωμένο δρόμο.

«Άρχισε να πατάει γκάζι και φρένο ταυτόχρονα, κάνοντας burnout με τα λάστιχα. Έχασε τον έλεγχο και πέσαμε πάνω σε ένα δέντρο», αφηγείται η ίδια σε συνέντευξή της στο BuzzFeed. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: αυχενικό τραύμα, σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και βλάβη στον νωτιαίο μυελό. «Έμεινα παράλυτη τη στιγμή της σύγκρουσης», λέει.

Οι διασώστες δεν πίστευαν ότι θα επιβίωνε. Μεταφέρθηκε επειγόντως με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και παρέμεινε για επτά μήνες σε εντατική αποκατάσταση. Η παράλυση αποδείχθηκε μόνιμη.

Από τη δοκιμασία στην έμπνευση

Από τότε, η Jessica έχει μετατρέψει τον πόνο της σε δύναμη. Μέσα από τα social media της μιλά ανοιχτά για τη ζωή με αναπηρία, την ψυχική ανθεκτικότητα και τη σημασία της προσβασιμότητας. Το πρόσφατο video της έχει αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες σχόλια θαυμασμού και συγκίνησης.

«Αυτός είναι ο αληθινός σκοπός της τεχνολογίας», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε: «Κλαίω. Η καρδιά μου λέει πως σύντομα θα περπατάς μόνη σου».

Για πολλούς, η ιστορία της Jessica Tawil είναι κάτι παραπάνω από ένα viral video· είναι μια υπενθύμιση πως η ανθρώπινη δύναμη, η ελπίδα και η τεχνολογία μπορούν, μαζί, να ξαναδώσουν ζωή σε όνειρα που έμοιαζαν χαμένα.