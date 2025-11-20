Στη Νέα Υόρκη και στα ξένα social media βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχει αποδείξει επανειλημμένος τον τελευταίο καιρό πως βρίσκεται στο δρόμο για την κορυφή με τη μία επιτυχία να διαδέχεται την άλλη.

Τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη του συναυλία στο Barclays Center, ενώ λίγο πριν, δεν έχασε ευκαιρία για να περιπλανηθεί στους δρόμους του Μανχάταν.

Εκεί ήρθε και η μεγάλη έκπληξη, όταν γνωστή ξένη influencer - Tik Toker, τον σταμάτησε καθώς περπατούσε για να του κάνει ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η judijupiter, ο γνωστός, Έλληνας, τραγουδιστής, συστήνεται στους ακόλουθούς της, ενώ με χιούμορ την συμβουλεύει να προτιμήσει το τσίπουρο αντί για το ούζο την επόμενη φορά που θα βρεθεί στην Ελλάδα.

Η influencer, λίγο πριν κλείσει το σύντομο βίντεο, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να της τραγουδήσει στα ελληνικά, με τον ίδιο να ξεκινάει να ερμηνεύει το τραγούδι «Αθήνα μου».

{https://www.instagram.com/reel/DRQRwqVAZWt/?igsh=MTN3ZDhoN3Z1NmRtaQ%3D%3D}

Το βίντεο, έχει κάνει το γύρω του διαδικτύου, ενώ στο Instagram, η judijupiter, συνόδευσε τη δημοσίευση γράφοντας στη λεζάντα: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατέβηκε στους δρόμους του κάτω Μανχάταν. Είχα την ευκαιρία να απολαύσω την όμορφη φωνή του, καθώς μου τραγούδησε στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο 22 του μήνα εμφανίζεται στο Barclays Center στο Κουίνς. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για μία και μόνο βραδιά. Ειδικά όλοι εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Αστόρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι γλυκός, ταλαντούχος και πολύ όμορφος».