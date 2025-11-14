Όσα ανέφερε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις τηλεοπτικές κόντρες.

Την άποψή της σε σχέση με τις τηλεοπτικές κόντρες εξέφρασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις κάμερες των εκπομπών.

Σε σχετικό απόσπασμα μάλιστα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του Happy Day, αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα προτιμούσε να λύσει κάποια ενδεχόμενη διαφωνία της με συνεργάτη.

Εκτός των άλλων, η γνωστή αθλητικογράφος, αναφέρθηκε στον γιο της και την καθημερινότητά της, ύστερα από τον ερχομό του, τον Ιούλιου του 2025: «Το μωράκι νομίζω ότι μοιάζει και στους δυο μας. Κάθε μήνα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του», σημείωσε αρχικά.

Ευρυδική Βαλαβάνη για τηλεοπτικές κόντρες

Αναφορικά με τις τηλεοπτικές κόντρες και τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών, δήλωσε: «Αν είχα πρόβλημα με κάποιον θα το έλυνα με ένα τηλέφωνο, όχι από τον αέρα εκπομπή. Δεν θα μου άρεσε να απαντάω στον αέρα στην απέναντι εκπομπή. Όλο αυτό είναι ξεπερασμένο και παλιά τηλεόραση».

Απαντώντας μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην συνεργάτης της, Πάνο Κατσαρίνη, λέγοντας «περσινά ξινά σταφύλια», είπε: «Η σχέση μας είναι μια χαρά, χαιρετηθήκαμε, όλα υπέροχα. Από περσινά ξινά σταφύλια γίναμε φετινό γ@#$ο τσίπουρο».

