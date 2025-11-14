Ο Μάριος Αθανασίου, μιλάει για τη σχέση του με τους γονείς του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου το απόγευμα της Πέμπτης, 14 Νοεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μάριος Αθανασίου, μίλησε για τη σχέση του με την οικογένειά του και τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και σε μνήμες από την παιδική του ηλικία και το πώς βίωσε το γεγονός πως μεγάλωνε σε μονογονεϊκή οικογένεια, κατά τη δεκαετία του ’80. Με αφορμή μάλιστα αυτό, μίλησε εν τάχη και για την μητέρα του γιου του, την ηθοποιό Μαρία Σολωμού.

Ο Μάριος Αθανασίου στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε για το γιο του και το γεγονός ότι χαίρεται πλέον που έχει μεγαλώσει και μπορούν να συζητούν. Με αφορμή αυτό βέβαια, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον πατέρα του και την οικογένειά του, λέγοντας: «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου. Το πότε θα έρθει το στάδιο της κατανόησης, της αποδοχής, της συγχώρεσης ίσως… είναι πολύ προσωπική διαδρομή του καθενός. Έχω βάλει μια τελεία. Το έχω τακτοποιήσει, δεν χρειάζομαι πια εξηγήσεις. Προσπαθείς και συγχωρείς και δικαιολογείς τους ανθρώπους, ό,τι και αν έχουν πράξει… Τα κατανοείς, τα δικαιολογείς αλλά μπορεί να μην τα αποδέχεσαι», ενώ σημείωσε πως τον πατέρα του, τον γνώρισε σε μεγάλη ηλικία.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν στην αύξηση των διαζυγίων και στον τρόπο με τον οποίο έχουν διαφοροποιηθεί πλέον τα πράγματα και η κοινωνία ως προς το εν λόγω ζήτημα: «Τώρα που έχουμε φτάσει σε μια πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μου δίνει μεγάλη χαρά», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια και μ’ αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά. Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για τη δεκαετία του ’80, την εποχή που μεγάλωσε, απάντησε στα σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με το ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχε στο σχολείο όντας παιδί μονογονεϊκής οικογένειας: «Ήταν λίγο δύσκολα, αλλά δεν ήξερες πόσο δύσκολα ήταν. Στατιστικά ήμασταν ένα ή δύο παιδιά στο σχολείο. Παρέα κάναμε μεταξύ μας. Συνήθως, οι γονείς για να έχουν περισσότεροι άνεση μεταξύ τους, επέλεγαν να έχουν σχέση μόνο μεταξύ τους…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους», δήλωσε αναφερόμενος τόσο στην οικογένειά του – όσο και στον γάμο του με την Μαρία Σολωμού.

«Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τέλος πάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα», κατέληξε ο Μάριος Αθανασίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8jascc0klt?integrationId=40599y14juihe6ly}