Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Σαράντης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου ο Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ενώ προχώρησε και σε μία άκρως συγκινητική αποκάλυψη.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του καλύτερού του φίλου κατά τα παιδικά του χρόνια, λέγοντας πως δεν σταμάτησε ποτέ να αισθάνεται τύψεις για την απώλειά του.

Συγκινεί ο Μιχάλης Σαράντης

Απαντώντας λοιπόν σε σχετικές ερωτήσεις, αποκάλυψε πως όλα αυτά τα χρόνια, ένιωθε ενοχές και δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί τις δικές του ομόρφες στιγμές της ζωής του.

«Έχασα τον καλύτερό μου φίλο σε πολύ τρυφερή ηλικία. Ένιωθα πολλές ενοχές που έμεινα εγώ στη ζωή και έφυγε εκείνος. Για πολλά χρόνια δεν έκανα όσα θα μπορούσα γιατί ένιωθα ενοχές που έχω μείνει εγώ στη ζωή και δεν έχει μείνει αυτό το λαμπρό παιδί που έφυγε τότε, ο Ηλίας. Ένιωθα τρομερές ενοχές σε όλα…».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, ξεκίνησε να διηγείται την ιστορία πίσω από το χαμό του καλύτερού του φίλου: «Δεν ένιωθα ότι έφταιγα. Ήμασταν στο Δημοτικό με τον Ηλία. Ήταν ένα λαμπρό παιδί. Φανταστικό παιδί, φωτεινό, πανέξυπνο, ευγενέστατο… Εγώ κι εκείνος ήμασταν από τους κοντούληδες της τάξης στο Δημοτικό. Ήμασταν μαζί από την πρώτη Δημοτικού μέχρι τη μέρα που έφυγε. Ο Ηλίας αρρώστησε στην πρώτη Γυμνασίου και σταμάτησε το σχολείο εκεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και συμπλήρωσε: «Τον ξαναείδα στη Β’ Γυμνασίου, το καλοκαίρι που μεσολάβησε εγώ άρπαξα, ψήλωσα. Μας κάλεσαν οι γονείς του με τα άλλα παιδιά να πάμε να τον δούμε, για να τον χαιρετήσουμε ουσιαστικά. Πήγα και ήμουν ένα κεφάλι πιο ψηλός από εκείνον, και μου λέει, «Είδες φιλαράκο μου; Ψήλωσες». Κάπου εκεί εγώ διαλύθηκα. Δεν μου το έκανε επίτηδες. Το έκανε από χαρά για τον φίλο του, και από στεναχώρια γιατί εκείνος έφευγε. Εγώ όμως διαλύθηκα….».

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο απαλλάχθηκε από τις ενοχές του, ανέφερε: «Σταμάτησα να έχω ενοχές όταν βρέθηκε κάποιος να μου πει ότι δε φταίω εγώ που έφυγε από τη ζωή. Ήταν μια άγνωστη κοπέλα σε ένα μπαρ. Καθόμασταν σε ένα μπαρ που συχνάζαμε, δε φλερτάραμε, πιάσαμε απλώς την κουβέντα και κάπως της είπα αυτό το περιστατικό. Αυτή η κοπέλα τότε μου είπε, «Δε φταις». Όταν το ακούς από κάποιον που δε σε ξέρει, σου ανάβει ένα λαμπάκι μέσα σου. Για εκείνη ήταν το προφανές αυτό…», σημείωσε ο ηθοποιός συγκινημένος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8bxcb8lue1?integrationId=40599y14juihe6ly}