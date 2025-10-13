Η Έλενα Τσαγκρινού στον φακό της «Super Κατερίνα».

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρινού στον φακό της εκπομπής του Alpha «Super Κατερίνα», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον σύντροφό της αλλά και στον ερχομό του μωρού της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια, παρουσιάστηκε ανανεωμένη και χαμογελαστή και μίλησε για την καθημερινότητά της αλλά και την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Όσα ανέφερε η Έλενα Τσαγκρινού για τον ερχομό του γιου της

Αρχικά λοιπό, η τραγουδίστρια, μίλησε για την απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: ««Ο γιος μας μάς ολοκλήρωσε με τον Κώστα. Εμένα προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή. Έχει πολλές δυσκολίες φυσικά αλλά στο τέλος αυτό σε ενώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως ήταν επιλογή της να δημιουργήσει οικογένεια:

«Θεωρώ ο κατάλληλος σύντροφος είναι ο λόγος να κάνει οικογένεια. Μετά τη Eurovision ήταν επιλογή για εμένα. Δύσκολη αλλά όμορφη. Τα κάναμε όλα μαζί (με τον Κώστα) και δεν θα ήθελα να το είχαμε κάνει διαφορετικά να σου είμαι ειλικρινής».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ανέφερε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφός της, επιλέγουν να μην δημοσιεύουν το πρόσωπο του γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όπως δηλώνει «δεν υπάρχει λόγος»: «Η πρώτη λέξη που είπε ήταν «μπαμπά». Ο γιος μου λέει πάρα πολύ «μπαμπά». Δεν λέει πολύ «μαμά», ενώ είμαστε όλη την ημέρα μαζί. Ίσως είναι σιγουριά; Δεν ξέρω. Δεν θέλουμε με τον Κώστα να δείχνουμε τον γιο μας. Δεν υπάρχει λόγος να εκθέτουμε τα παιδιά μας στα social».

«Προσευχηθήκαμε στον Άγιο Εφραίμ να έρθει το παιδί μας», ανέφερε μεταξύ άλλων, εκδηλώνοντας έτσι και τη βαθιά επιθυμία της ίδιας και του συντρόφου της να αποκτήσουν το δικό τους παιδάκι, σημειώνοντας μάλιστα να αποκρύψει και την πίστη της στη θρησκεία.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως η βάφτιση του μικρού Ηρακλή, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh29wtb7top?integrationId=40599y14juihe6ly}