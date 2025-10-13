Με συγκίνηση μίλησε στο «Στούντιο 4» ο Μιχάλης Ρέππας για την απώλεια της ηθοποιού.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο– και όχι μόνο- η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, Άννας Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας το δικό της στίγμα στο χώρο της υποκριτικής, του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Μιχάλης Ρέππας, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τη σπουδαία ηθοποιό. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, πως η Άννα Κυριακού, άφησε το αποτύπωμά της στη σειρά «Τρεις Χάριτες» όπου και είχε φέρει εις πέρας τον θρυλικό ρόλο της «Μπεμπέκας».

Όσα ανέφερε ο Μιχάλης Ρέππας για το θάνατο της ηθοποιού

Αρχικά λοιπόν, ο σεναριογράφος, αναφέρθηκε στο διάστημα της συνεργασίας τους στις «Τρεις Χάριτες», αλλά και στο πώς επέλεξε την Άννα Κυριακού, να ενσαρκώσει το θρυλικό αυτό ρόλο, που άφησε ιστορία στην τηλεόραση: «Δεν ξέρω πώς την διάλεξα για το ρόλο της Μπεμπέκας, μας άρεσε και φυσικά με τη συνεργασία την αγαπήσαμε, τα πάντα». Μάλιστα ο ίδιος, θυμήθηκε και ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της σειράς, λέγοντας, πως παρά την τριετή τους συνεργασία τότε, της μιλούσε στον πληθυντικό.

Εμφανώς συγκινημένος μάλιστα, αναφέρθηκε και στις τελευταίες επικοινωνίες του με την ηθοποιό, λέγοντας πως δεν είχε πλήρη διαύγεια: «Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά μάθαινα τα νέα της. Τις τελευταίες φορές που είχαμε επικοινωνήσει, ενώ πάντα ήταν διαυγής και τα είχε 400, λίγο προς το τέλος σαν να δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Δεν τα μπέρδευε βέβαια, αλλά λίγο σαν να δυσκολευόταν στην επικοινωνία».

Κλείνοντας ο ίδιος, μοιράστηκε και μια από τις ιστορίες της Άννας Κυριακού, προερχόμενες από την παιδική της ηλικία: «Θυμάμαι μία ιστορία, στον Εμφύλιο ήταν, που ήταν μικρά παιδιά τότε και ήθελαν να φύγουν από του Μακρυγιάννη και να πάνε στο Κολωνάκι να βρουν κάτι να φάνε και περνούσαν πάνω από πτώματα. Αυτό μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση»

