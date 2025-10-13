Η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης, στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης, βρέθηκαν να είναι μαζί καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα το πρώην ζευγάρι, το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Αναλυτικότερα η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης, μίλησαν για την κοινή τους πορεία στη ζωή, για τη γνωριμία τους αλλά και τον χωρισμό τους, ενώ αποκάλυψαν πως έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, ήδη εδώ και 13 χρόνια.

Όσα αποκάλυψε η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης

Πιο συγκεκριμένα, το πρώην ζευγάρι, μίλησε για την κοινή τους πορεία στη ζωή, για την αμοιβαία φροντίδα που δείχνουν ο ένας στον άλλον, αλλά και για το παιδί τους που τους ενώνει παρά τον χωρισμό τους.

Αρχικά λοιπόν, ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μας συνδέει μια ιστορία και θα μας συνδέει μέχρι να αφήσουμε το μάταιο τούτο κόσμο. Έτσι θα έπρεπε να είναι όταν τελειώνει μια σχέση. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί. Πάντα θα είμαστε οικογένεια».

Με τη σειρά της μάλιστα, η ηθοποιός, Ταμίλα Κουλίεβα, αναφέρθηκε στη «διαδρομή» που χρειάστηκαν να διανύσουν προκειμένου να επέλθουν και πάλι οι νέες ισορροπίες στους δεσμούς τους: «Σίγουρα περάσαμε από διάφορα στάδια, αυτό δεν γίνεται με τη μία. Μετά πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου για να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένειά σου, όπως προ είπε ο Γρηγόρης ότι έχουμε ένα παιδί μαζί, που πρέπει να σας πω ότι κάθε παιδί επιθυμεί να βλέπει τους γονείς του να έχουν καλή σχέση, αν όχι μαζί. Εγώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία κι έχω στο μπουφέ τη φωτογραφία της μαμάς και του μπαμπά, ασπρόμαυρες, που είναι μαζί και ήταν χωρισμένοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Καραντινάκης, εξήγησε στους οικοδεσπότες του και το τηλεοπτικό κοινό, πως παρά τον χωρισμό τους, υπάρχει μέχρι και σήμερα ο αμοιβαίος σεβασμός: «Είμαστε χωρισμένοι 13 χρόνια. Δεν μένουμε μαζί. Μένουμε πάντα κοντά, έχουμε έγνοια έτσι κι αλλιώς έχουμε ένας τα κλειδιά του σπιτιού του αλλουνού. Ούτε οι Σουηδοί έτσι. Το θέμα είναι να αισθάνεσαι ότι ο άλλος είναι κοντά σου κι ότι είναι εκεί όταν τον χρειαστείς», ενώ συμπλήρωσε μεταξύ άλλων πως γνωρίστηκαν σε νεαρή ηλικία:

«Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν μικροί, η Ταμίλα ήταν 20 και εγώ 24. Γνωριστήκαμε σε μια συνεργασία, πρώτα γίναμε φίλοι μετά κάναμε σχέση. Η φιλία είναι το κυρίαρχο σε κάθε σχέση, να έχεις το σεβασμό και να μοιράζεσαι πράγματα. Αν αυτό κερδηθεί τα πράγματα γίνονται πιο ωραία».

Κλείνοντας, η Ταμίλα Κουλίεβα, πρόσθεσε: «Για εμένα ο Γρηγόρης είναι οικογένεια μου».

