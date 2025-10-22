Η οικογένεια δημοσιοποίησε την ιστορία της 12χρονης για να κινητοποιήσει τους πολίτες για να γίνουν δότες μυελού των οστών.

Αίσιο τέλος είχε η σοβαρή περιπέτεια υγείας μιας 12χρονης από την Ελλάδα που υπέφερε από σπάνια ασθένεια, η οποία κατέστρεψε τα λευκά αιμοσφαίριά της, γεγονός που την οδήγησε να υποβληθεί εσπευσμένα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών σε εξειδικευμένο ιταλικό κέντρο. Η πρώτη προσπάθεια με δότη τον μικρό της αδελφό απέτυχε, αλλά η δεύτερη μεταμόσχευση, με δότη τον ίδιο της τον πατέρα, στέφθηκε με επιτυχία. Το κορίτσι πλέον είναι υγιές και εκτός κινδύνου.

Το συμβάν έγινε γνωστό μέσα από την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο X όπου μοιράστηκε την ιστορία της μικρής τονίζοντας τη σημασία της στήριξης της οικογένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας και του γεγονότος ότι οι γονείς επιθυμούν να δημοσιευθεί η ιστορία τους για να παρακινήσουν άλλους να γίνουν δότες και να σωθούν περισσότερες ζωές.

Στην επιστολή που του έστειλαν οι γονείς του κοριτσιού αναφέρουν: «Υπουργέ μου, σήμερα ζούμε ένα θαύμα χάρη σε εσάς που μας στηρίζετε σαν οικογένεια! Το Ευχαριστώ είναι ανεκτίμητο, αλλά αληθινό από τα βάθη της καρδιάς μας. Ο Μεγαλοδύναμος και η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σας και στην οικογένειά σας». Η ευτυχής κατάληξη της κρίσιμης ιατρικής περιπέτειας της 12χρονης αναδεικνύει την αξία της δωρεάς μυελού των οστών και της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ευχαριστώ τον Θεό και τον Πρωθυπουργό για την Τιμή να είμαι Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Είναι μία θέση που έχει τεράστιες ευθύνες και απίστευτη δουλειά, αλλά που δίνει και την ευκαιρία, εάν ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους σου, να λαμβάνεις μηνύματα σαν κι αυτό που έλαβα πριν λίγο.

Είχε γίνει θέμα αν θυμάστε και στην Βουλή, η περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού 12 ετών, που χρειαζόταν μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε απολύτως για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Την είχε κτυπήσει ξαφνικά εντελώς, μια εξαιρετικά σπάνια απίστευτη ασθένεια, που μέσα σε λίγες μέρες κατέστρεψε όλα της τα λευκά αιμοσφαίρια. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΠΥ, εγώ προσωπικά και ο Υφυπουργός το πήραμε πάνω μας όσο περισσότερο μπορούσαμε. Και μετά ήταν θέμα του Θεού να αποφασίσει…

Σήμερα το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το Νοσοκομείο και είναι καλά, είναι καλά, είναι υγιής. Σας το γράφω και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Οι γονείς του μαζί της από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν την άφησαν λεπτό μόνη της, η πρώτη μεταμόσχευση, με δότη τον μικρό αδελφό της απέτυχε, αλλά η δεύτερη με δότη τον ίδιο της τον πατέρα τελικά δούλεψε. Δεν μπορώ ως γονέας, όχι ως Υπουργός, ούτε καν να σκεφθώ πώς αισθάνονται σήμερα.

Μία υπέροχη οικογένεια που έμειναν δεμένη, αγωνίστηκαν και τελικά σώθηκαν όλοι μαζί. Με την άδεια τους ανεβάζω το μνμ που μου έστειλαν πριν λίγο, καθώς και τις φωτό και το βίντεο που μου έστειλαν. Οι ίδιοι θέλουν την δημοσίευση για να παρακινήσουν και άλλους να γίνουν δότες και οι μεταμοσχεύσεις να ανέβουν στην Χώρα μας ακόμη περισσότερο και έτσι να σωθούν περισσότερες ζωές. Τους συγχαίρω και για αυτό διότι και τώρα σκέφθηκαν τους συνανθρώπους τους :

«Υπουργέ μου σήμερα 22/10 ζούμε ένα θαύμα επιδη το ήθελε ο Κύριος και χάρη σε εσάς που μας στηρίζετε σαν οικογένεια ως τώρα ! Το Ευχαριστώ δεν έχει μέγεθος ούτε μπορεί να μετρηθεί σαναξία διότι είναι ανεκτίμητο αλλά είναι αληθινό από τα βάθη της καρδιάς μας Ο Μεγαλοδύναμος και η Παναγία να είναι πάντα μα πάντα δίπλα σας και στην οικογένεια σας Καλή αντάμωση να έχουμε πιθανολογούμε μετά τα Χριστούγεννα . Μια εικόνα χίλιες λέξεις»

