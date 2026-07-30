Από την 1η Νοεμβρίου κάθε πολιτικό κόμμα θα μπορεί να υποβάλλει άπαξ έως και 10 προτάσεις μέτρων για κοστολόγηση, το αργότερο έως 120 ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία εκλογών. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Ξεκινά από τον Νοέμβριο η εφαρμογή της οικονομικής κοστολόγησης και αξιολόγησης των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ανακοίνωσε το πλαίσιο της συνεργασίας που θα έχει με τα πολιτικά κόμματα, με βάση το νέο σύστημα .

Όπως ορίζεται από τον νόμο 4270/2014, η Ανεξάρτητη Αρχή θα υποδέχεται προτάσεις μέτρων που θα υποβάλλονται από τα κόμματα, θα τα ποσοτικοποιεί και θα αναλύει τον δημοσιονομικό αποτύπωμα και τον οικονομικό αντίκτυπο την οποία θα επέφερε η εφαρμογή τους.

Στην ανακοίνωση την οποία ανάρτησε στον ιστότοπο hfisc.gr, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι από την 1η Νοεμβρίου 2026 κάθε πολιτικό κόμμα θα μπορεί να υποβάλλει άπαξ έως και 10 προτάσεις μέτρων για κοστολόγηση, το αργότερο έως 120 ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία εκλογών. Αιτήματα που υποβάλλονται μεταγενέστερα, ενδέχεται να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν πριν την εκλογική διαδικασία.

Η συμμετοχή και υποβολή προτάσεων προς αξιολόγηση από τα πολιτικά κόμματα, θα γίνεται προαιρετικά και όχι σε υποχρεωτική βάση. Η διαδικασία αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές.

«Για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσμοθετείται η κοστολόγηση προτάσεων πολιτικών κομμάτων από Ανεξάρτητη Αρχή» υπογραμμίζει σε δήλωσή της η Πρόεδρος του ΕΔΣ, Ομότιμη Καθηγήτρια του ΟΠΑ, Αναστασία Μιαούλη, η οποία επισημαίνει ότι «μεθοδολογικά συνεπείς και ανεξάρτητες ποσοτικοποιήσεις επιτρέπουν καλύτερη αξιολόγηση των πολιτικών προγραμμάτων. Βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τις πιθανές δημοσιονομικές συνέπειες προεκλογικών προτάσεων και αναβαθμίζουν την ποιότητα του δημοκρατικού διαλόγου. Η ανάθεση αυτής της αποστολής στο ΕΔΣ αντανακλά τη θεσμική του ανεξαρτησία και την τεχνική του εξειδίκευση», όπως τονίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία θα απαιτήσει στενή συνεργασία με φορείς όπως, μεταξύ άλλων, την ΑΑΔΕ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον e-ΕΦΚΑ, την ΕΛΣΤΑΤ κλπ, προκειμένου να παρέχουν στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στοιχεία και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία θα αποτελούν τη βάση υπολογισμού και εκτίμησης των επιδράσεων των μέτρων που προτείνονται.

Ωστόσο ο νέος θεσμός, όπως τονίζει η Πρόεδρος του ΕΔΣ Αναστασία Μιαούλη, «προϋποθέτει, πάνω απ' όλα, την ίδια τη στήριξη των πολιτικών κομμάτων, καθώς η συμμετοχή στη διαδικασία είναι απολύτως εθελοντική».

«Κλειδί» για την ορθή εφαρμογή του νέου συστήματος αποτελεί το Τεχνικό Υπόμνημα το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΕΔΣ και θέτει το πλαίσιο, τις διαδικαστικές προδιαγραφές και τη μεθοδολογία για την υποβολή, αξιολόγηση και δημοσίευση των προτάσεων, με στόχο τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στη διαδικασία.

Όπως επισημαίνεται, το ΕΔΣ ανέπτυξε το πλαίσιο αυτό με τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές δημοσιονομικών αρχών διεθνώς.

Στη βάση αυτή: