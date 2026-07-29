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Εντοπίστηκαν μέσα σε φορτηγό 82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες στην Ηγουμενίτσα.

Στην σύλληψη ενός 54χρονου στην Ηγουμενίτσα προχώρησαν οι Αρχές του Λιμενικού Σώματος, για εισαγωγή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 28/7 στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή Ομάδας Κ-9 και στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής προέβησαν στη σύλληψη του 54χρονου.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε φορτηγό που είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμένα Ιταλίας, εντοπίστηκαν 82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες (VACUUM) με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού μικτού βάρους 92,510 κιλών. Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, η διακίνηση των οποίων στην αγορά θα απέφερε παράνομο όφελος άνω των 2.000.000€.

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{https://www.youtube.com/watch?v=rIFyEX-zChM}

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.