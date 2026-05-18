Κι ας του πρότειναν να προλογίσει τον Κ. Μητσοτάκη στην δευτερολογία του κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου.

Πολλοί είδαν το Συνέδριο λίγοι, ωστόσο, παρατήρησαν ορισμένες αντιδράσεις έμπειρων κομματικών.

Όπως για παράδειγμα ότι ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Βαγγέλης Μειμαράκης – και κατά κοινή ομολογία «ψυχή» της παράταξης- έδωσε το παρών την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου την Παρασκευή αλλά μετά έφυγε και δεν επέστρεψε. Ούτε την δεύτερη, ούτε την τρίτη ημέρα του συνεδρίου. Κι ας του πρότειναν να προλογίσει τον Κ. Μητσοτάκη στην δευτερολογία του κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι με τον τρόπο του ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. έχει αποφασίσει καιρό τώρα να κρατάει διακριτές αποστάσεις από την κυβέρνηση.

Λ.Ι.