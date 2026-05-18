Απόλυτα έτοιμος για την επισημοποίηση της ίδρυσης της νέας του πολιτικής κίνησης, που θα σημάνει την επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό σε ρόλο πρωταγωνιστή, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όλα δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η σχετική εκδήλωση, ενώ 300 άτομα θα υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα κατατεθούν στον Άρειο Πάγο.

Οι «300» του Τσίπρα

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα είναι μαζικό, αλλά θα έχει διαφορετική δομή οργάνωσης από το κόμμα «Νέου Τύπου» - τρόπος που κυριάρχησε στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση και μετά. Στόχος είναι να υπάρχουν παράλληλες δομές και όχι τόσες «ιεραρχικές».

Όπως και να έχει, στόχος του θα είναι να γράψει χιλιάδες μέλη από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Αλλά και να λάβει χιλιάδες υπογραφές η ιδρυτική διακήρυξη, την οποία αναμένεται να παρουσιάσει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 ή 27 Μαΐου, στην Αθήνα.

Μέχρι, όμως, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν ήδη τις υπογραφές που θα συνοδεύσουν τη διακήρυξη στον Άρειο Πάγο – όταν αυτή κατατεθεί. Όπως αναφέρουν από το περιβάλλον του, τη συγγραφή της την έχει αναλάβει ο ίδιος, είναι σχεδόν έτοιμη και λείπουν οι τελευταίες «πινελιές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι περίπου 300 και θα την υπογράφουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και άνθρωποι του πολιτισμού, τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, αλλά και τα νέα πρόσωπα που ο πρώην πρωθυπουργός προορίζει για θέσεις ευθύνης.

Έρχονται ανακοινώσεις

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως είπε πρόσφατα στο Χαλάνδρι ο κ.Τσίπρας και ο Σεπτέμβριος θα είναι αργά, όπως αναφέρεται στο αινιγματικό βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά του δίκτυα. Η σωστή ώρα έχει κρίνει πως είναι τώρα.

Έτσι, όπως αποκάλυψαν και τα «Παιχνίδια Εξουσίας», στις 26 ή 27 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος. Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής υπήρχαν κάποιες μικρές εκκρεμότητες για την οριστικοποίηση της ημέρας και του χώρου, οι οποίες αναμένεται να μπουν στη σειρά, σήμερα το μεσημέρι, σε νέα πλατιά σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Αμαλίας.

Μάλιστα, ορισμένοι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις ακόμα και σήμερα. Είτε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η ομάδα νέων «Unmute Now», σήμερα, στις 19:30 στο Κλακάζ (Αβραμιώτου 6-8), είτε μέσα από κάποιο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.