Ψηφίστηκε η ρύθμιση για τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας εντάσσονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία, μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων από την ολομέλεια της Βουλής.

Στόχος της ρύθμισης είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου προμηθειών για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, επισημαίνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που συμπληρώνει ότι με αυτή την κίνηση επιτυγχάνεται:

- Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης των στρατιωτικών νοσοκομείων.

- Ο περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων.

- Η εναρμόνιση των διαδικασιών προμήθειας των στρατιωτικών νοσοκομείων με τις αντίστοιχες διαδικασίες των δημόσιων νοσοκομείων.

- Η ταχύτερη αποπληρωμή των σχετικών δαπανών.

«Η ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας αποτελεί σημαντική θεσμική εξέλιξη που μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στις διαδικασίες προμηθειών», δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

«Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που αυτή αναπτύσσει», συμπλήρωσε και ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν στην προετοιμασία και ολοκλήρωση «αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης».