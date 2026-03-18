«Οι υποκλοπές, θύμα των οποίων ήταν και ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει σαφείς ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί δήθεν εμπλοκής του την περίοδο της διακυβέρνησης του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε στη Βουλή ψευδείς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία Krikel και ο Λαβράνος είχαν συμβάσεις με το Δημόσιο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να συνδέσει τις υποθέσεις παρακολουθήσεων με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι σαφής:

1) Η εταιρεία Krikel, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχει μοναδικό πελάτη το Δημόσιο, μέσω των συμβάσεων για τους ασυρμάτους TETRA της ΕΛ.ΑΣ. Με άλλα λόγια, το κρατικό χρήμα κινούσε την μηχανή των υποκλοπών.

Πώς βρέθηκε αυτή η εταιρεία να κάνει δουλειές με το Δημόσιο; Υπεδείχθη ως συντηρήτρια, προνομιακά και απευθείας, από μια άλλη εταιρεία, την Lamas Pinto Consultants Corporation, προκειμένου να κάνει μια «δωρεά» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε στο σύστημα επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το λεγόμενο Tetra

Πότε δώρισε αυτούς του ασυρμάτους; Το 2014, επί υπουργίας Βασίλη Κικίλια. Στην αποδοχή, οριζόταν ότι η πάροχος εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει τη συντηρήτρια εταιρία.

Το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, η δωρήτρια εταιρεία υπέδειξε δεσμευτικά αντί της Ιονικής Τεχνολογικής, που είχε μέχρι τότε τη συντήρηση, την εταιρεία Krikel ως συντηρήτρια των ασυρμάτων. Ο Νίκος Τόσκας, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεσμευόταν από τη δωρεά του 2014 να δεχθεί την εταιρεία που υπέδειξε η δωρήτρια. Τουλάχιστον επαναδιαπραγματεύτηκε το κόστος της συντήρησης, εξοικονομώντας 500.000 ευρώ τον χρόνο.

Επί υπουργίας Όλγας Γεροβασίλη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την περίοδο 2018 – 2019, η σύμβαση συντήρησης δεν πληρώθηκε γιατί οι ασύρματοι δεν λειτουργούσαν. Άρα, δεν είχαν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο.

Ωστόσο, σε αυτή την εταιρεία, την εταιρεία Krikel (η οποία έκανε από κοινού με την Intellexa εξαγωγές του λογισμικού predator στο εξωτερικό με τις ευλογίες και την άδεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη), έγιναν απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων το 2019, το 2020, και το 2021, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πότε δηλαδή; Την περίοδο των υποκλοπών!

Πρόκειται για την εταιρεία που είχε νόμιμο εκπρόσωπο τον «αχυράνθρωπο» του Λαβράνου, Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως ότι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής (το 2022). Στη στημένη αυτή διαδικασία, ο κ. Τρίμπαλης ρωτήθηκε αν υπέγραψε ο ίδιος με τον κ. Τόσκα. Σήμερα, καταγγέλλει ότι τον καθοδήγησαν να ψευδομαρτυρήσει ότι γνώριζε και υπέγραψε με τον κ. Τόσκα, αν και πλέον ομολογεί τελικά ότι δεν τον γνωρίζει!

Επιπλέον, στην Εξεταστική των στημένων ερωτήσεων του 2022,οι βουλευτές της ΝΔ καθοδήγησαν τον κ. Τρίμπαλη να πει ότι οι συμβάσεις της ΝΔ με την Krikel είναι δήθεν παρακολουθηματικές της αρχικής δωρεάς του 2014. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι οι συμβάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ (την περίοδο 2019 με 2021) είναι αυτοτελείς απευθείας αναθέσεις προς την Krikel. Είναι επιλογή και μεθόδευση της παρούσας κυβέρνησης.

Επίσης, στη Εξεταστική Επιτροπή των στημένων ερωτήσεων, η ΝΔ καθοδήγησε τον κ. Τρίμπαλη να ισχυριστεί ότι δήθεν συνέτρεχε λόγος να πληρωθεί η Krikel παρατύπως, δηλαδή να λάβει εκατομμύρια ευρώ χωρίς καν τιμολόγια! Προσπαθώντας έτσι να συνδέσει την κρίση στον Έβρο, η οποία διαδραματίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, με μια σύμβαση που υπεγράφη πολύ αργότερα, τον Απρίλιο του 2021! Επρόκειτο σαφώς για μια μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά.

Οι ενέργειες αυτές περιλάμβαναν την εκμετάλλευση «αχυρανθρώπων» και την καθοδήγηση μαρτύρων για ψευδείς καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή, με στόχο να εμφανιστεί ότι οι ευθύνες βαρύνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη ΝΔ.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Οι υποκλοπές, το καθεστώς απευθείας αναθέσεων και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην Krikel έγιναν επί ΝΔ και με προσωπική ευθύνη Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η υπόθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ συνιστά παραπληροφόρηση και πολιτική στοχοποίηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει, τονίζοντας ότι οι υποκλοπές είχαν ονοματεπώνυμο και ότι ο κύριος υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιχείρησε να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του μέσω παραπλάνησης της κοινής γνώμης και πολιτικών χειρισμών.