Σε υψηλούς τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά με σαφή διάκριση από μια συνολική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM, ασκώντας κριτική για «αντιφάσεις» στη στάση του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη και αναδεικνύοντας παράλληλα το μανιφέστο του Αλέξης Τσίπρας ως βάση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Ο κ. Ζαχαριάδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «στην πράξη αμφισβητεί την απόφαση του συνεδρίου του» περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι διατηρεί «ανοιχτή την πόρτα» προς την κυβερνητική παράταξη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εμείς έχουμε μέτωπο με την κυβέρνηση, όχι με το ΠΑΣΟΚ», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η αξιοπιστία μιας τέτοιας στάσης προϋποθέτει καθαρές πολιτικές σχέσεις. «Δεν μπορεί να καταγγέλλεις τον αυταρχισμό της Νέας Δημοκρατίας και μετά να συνδιαμορφώνεις προτάσεις μαζί της», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση: «Μπορεί να είναι σε αυτά τα ζητήματα συνομιλητής η Νέα Δημοκρατία; Κατά τη γνώμη μου, όχι».

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «συναίνεση τύπου μεγάλου συνασπισμού» στη Βουλή, διερωτώμενος αν το ΠΑΣΟΚ τελικά συναινεί σε πολιτικές που είτε προέρχονται από τη ΝΔ είτε γίνονται αποδεκτές από αυτήν. Επέκρινε δε συγκεκριμένες επιλογές, όπως η στάση στη ΓΣΕΕ, σημειώνοντας: «Πώς θα εφαρμόσεις πολιτικές όπως το 35ωρο όταν συνδιοικείς με τη ΔΑΚΕ; Εκεί δεν είναι μια καραμπινάτη συνεργασία ΠΑΣΟΚ–Νέας Δημοκρατίας;».

Παράλληλα, στάθηκε σε πρωτοβουλίες εντός της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει μονομερείς κινήσεις αντί για συντονισμό με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. «Το ζήτημα είναι γιατί λειτουργεί με αυτοαναφορικότητα. Τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική;» διερωτήθηκε, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όπου συμφωνεί, απορρίπτοντας «σεχταριστικές» λογικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ζαχαριάδης στην ανάγκη πολιτικής συνέπειας: «Εμείς θέλουμε να λέμε τα ίδια και στην Ολομέλεια και στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στις επιτροπές», σημείωσε, καταγγέλλοντας διπλά μηνύματα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στο μανιφέστο του Αλέξης Τσίπρας, το χαρακτήρισε «μια πλήρη, σύγχρονη και φρέσκια επεξεργασία», ενταγμένη –όπως είπε– στο πνεύμα των σύγχρονων ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων και των προοδευτικών ρευμάτων διεθνώς. «Είναι μια βάση πολιτικού διαλόγου για όσους θέλουν να κάνουν ένα κοινό βήμα την επόμενη μέρα», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, προειδοποιώντας ότι «κανένας δεν θα συγχωρέσει χωριστές πορείες και εκλογικές καταγραφές». Όπως είπε, «δεν μπορούν να υπάρχουν δύο σχήματα στις εκλογές», ενώ κάλεσε σε άμεση έναρξη διαλόγου: «Πρέπει να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Όταν υπάρχει βούληση, βρίσκεται και ο τρόπος».

Τόνισε επίσης την ανάγκη ευρείας κινητοποίησης προσώπων και δυνάμεων: «Είναι κρίσιμο να γίνει μια πανστρατιά, μια ευρύτατη συσπείρωση», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες του χώρου. «Με ενδιαφέρει να κερδίσουμε τη μεγάλη εικόνα της συσπείρωσης. Να φύγουμε από τον σεχταρισμό και τον πολυτεμαχισμό», δήλωσε.

Κλείνοντας, ανέδειξε τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως κομβικό για τη διαμόρφωση πλειοψηφικών ρευμάτων: «Έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει πλειοψηφία. Έχοντας κάνει αυτοκριτική και προσαρμογές, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλες δυναμικές». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι το ζητούμενο είναι πρωτίστως η ενότητα: «Η κουβέντα ξεκινά από την ανάγκη να ενωθεί ένας πολυδιασπασμένος και πολυτραυματισμένος χώρος».