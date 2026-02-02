Νέα προχειρότητα μετά την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Μεγάλη κουβέντα για τα προβλήματα που μπορεί να υποκρύπτει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Τουρκία λίγο πριν τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Η Άγκυρα οξύνει το κλίμα επιδιώκοντας να επιβάλλει την ατζέντα της, επαναφέροντας σειρά διεκδικήσεων.

Το μόνο αντικείμενο που δείχνει να υπάρχει για τη συνάντηση των δυο ηγετών αλλά και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δυο χωρών είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο χωρών, με το ενδεχόμενο μιας νέας αναβολής της συνάντησης να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Κανόνας πάντως της πολιτικής είναι μια συνάντηση δυο ηγετών να μην ανακοινώνεται εάν δεν έχει καθοριστεί επακριβώς η ατζέντα και αν δεν έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχής έκβασή της. Αλλά για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση δείχνει να λειτουργεί φοβικά και ανοργάνωτα ακόμα και σε τέτοια μεγάλη ζητήματα.

Β.Σκ.