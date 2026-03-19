Το ποσοστό ανήλθε στο 27,5% του συνολικού πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,8 εκατομμύρια άτομα.

Αύξηση καταγράφηκε το 2025 στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών. Το ποσοστό ανήλθε στο 27,5% του συνολικού πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,8 εκατομμύρια άτομα, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση της υλικής και κοινωνικής στέρησης, η οποία έφτασε το 14,9% από 14,0% το 2024. Παράλληλα, υψηλότερα ποσοστά κινδύνου καταγράφονται στα παιδιά έως 17 ετών, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 29,6%.

Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις παρέμεινε σταθερός στο 19,6%, ενώ το κατώφλι φτώχειας ορίστηκε στα 7.020 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας υπολογίζονται σε 896 χιλιάδες, με τα μέλη τους να ανέρχονται σε περίπου 2 εκατομμύρια άτομα.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανά τύπο νοικοκυριού, με τα μονογονεϊκά να εμφανίζουν ποσοστό κινδύνου 36,1%, ενώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα παιδί το ποσοστό περιορίζεται στο 22,1%.

Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε, φτάνοντας τα 21.724 ευρώ, ενώ το μέσο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα ανήλθε σε 13.381 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τη βελτίωση των εισοδημάτων, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με έντονες ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων και τύπων νοικοκυριών.