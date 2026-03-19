Μικρή υποχώρηση της οικονομικής ανισότητας καταγράφεται στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο δείκτης S80/S20, που συγκρίνει τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών, διαμορφώθηκε στο 5,18 το 2025 από 5,27 το 2024, πράγμα που σημαίνει ότι το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έχει εισόδημα 5,18 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 20%.

Ο συντελεστής Gini, που μετρά τη συνολική ανισότητα, μειώθηκε στο 31,6% από 31,8% το προηγούμενο έτος, συνεχίζοντας μια πτωτική πορεία σε σχέση με το 34,2% που είχε καταγραφεί το 2015.

Στην κατανομή του εισοδήματος, το πλουσιότερο 25% συγκεντρώνει το 45,5% του συνολικού εισοδήματος, ενώ το φτωχότερο 25% μόλις το 10,5%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο 20% του πληθυσμού, το πλουσιότερο κατέχει το 39,3% του εισοδήματος, ενώ το φτωχότερο μόλις το 7,6%.

Τέλος, η ανισότητα αυξήθηκε στους άνω των 65 ετών, με τον δείκτη να φτάνει στο 4,19 από 4,05, ενώ στους κάτω των 65 μειώθηκε στο 5,55 από 5,69.