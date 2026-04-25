Πανηγυρίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα που ο Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε τον Κ. Μητσοτάκη «τρομερό τύπο» και ο πρωθυπουργός υπόσχεται δημοσίως πως όταν έρθει στη χώρα μας «θα περάσει καλά στην Αθήνα»!
Πέρα όμως από τα φολκλόρ- να θυμίσουμε που σε μια συνάντηση ηγετών ο έλληνας πρωθυπουργός κυνηγούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για μια χειραψία και αυτός τον αγνοούσε- έχει σημασία η δήλωση Τραμπ για το πόσο υποστηρικτική είναι η Ελλάδα για τη χώρα του, αφήνοντας να εννοηθεί τη συνδρομή της Αθήνας στον πόλεμο κατά του Ιράν!
Μα η Αθήνα, όπως δηλώνει η κυβέρνησή της, δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στον πόλεμο!
Βέβαια υπάρχει και το... άλλο με τον Τοτό, το ξέρετε;
Τ.Τε.