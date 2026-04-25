Ήδη, μετά τις φοροελαφρύνσεις των αρχών του έτους και τα δύο πακέτα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα νέο σύνολο μέτρων που θα στοχεύουν σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Με αιχμή τις επικείμενες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να ανακοινωθούν από το βήμα της «προεκλογικής» Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση επιταχύνει τον σχεδιασμό νέου κύκλου φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα πακέτο με σαφές αποτύπωμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές, που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων και πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία κινείται σε πιο συγκρατημένους ρυθμούς, με την ανάπτυξη για το 2026 να αναθεωρείται στο 2% από 2,4% και τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,2% αντί για 2,2%. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση αξιοποιεί το υπερπλεόνασμα του 2025 για να στηρίξει την οικονομία, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομικά αποθέματα ενόψει των επόμενων αποφάσεων που θα αποτυπωθούν στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό - Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2027, το οποίο θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Απριλίου.

Ήδη, μετά τις φοροελαφρύνσεις των αρχών του έτους και τα δύο πακέτα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα νέο σύνολο μέτρων που θα στοχεύουν σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. «Στόχος είναι η αφαίρεση βαρών, με μείωση φόρων και εισφορών», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προϊδεάζοντας για τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αφήνει ανοιχτό το εύρος των ανακοινώσεων, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας ωστόσο σταθερή την κατεύθυνση για περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξη των ευάλωτων.

Στο επίπεδο των έκτακτων μέτρων, το οικονομικό επιτελείο έχει διατηρήσει «εφεδρεία» 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων στην ενέργεια. Μετά τη συνέχιση των επιδοτήσεων σε καύσιμα και αγροτικές εισροές, στο τέλος Μαΐου θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο νέου Fuel Pass, εφόσον οι τιμές της βενζίνης παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά το πακέτο της ΔΕΘ, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη συγκεκριμένα σενάρια για μόνιμες παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το βασικό πακέτο για το 2027 εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσής του.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες κινήσεις, όπως μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών και παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, ενόψει και της μελλοντικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες από το 2021, παρά τις σημαντικές αποκλίσεις από τις εμπορικές τιμές.