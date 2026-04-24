Αντίστροφη μέτρηση για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής. Όπως κάθε μήνα, έτσι και τώρα τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προτελευταίας ημέρας του μήνα.
Συνεπώς, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Τετάρτης.
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας