Και ως προπαγανδιστικό όχημα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη!

Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» όταν εισήλθε για πρώτη φορά στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Να θυμίσουμε όμως πως όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα η γαλλίδα υπουργός Άμυνας ζήτησε από τον Νίκο Δένδια και επισκέφτηκαν μαζί τον «Κίμωνα».

Τη φρεγάτα επισκέπτονται τώρα και οι ηγέτες των δυο χωρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο «Κίμων» όμως δεν αγοράστηκε με τα χρήματα από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να τον χρησιμοποιεί ο Μακρόν προκειμένου να πουλήσει και άλλα όπλα ούτε για να τον εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης για μικροκομματικούς λόγους.

Θα μου πείτε υπάρχουν και χειρότερα! Να έρχονται τα αεροσκάφη «Rafale» στη Βάση της Ελευσίνας και να τα... αγιάζει ιερέας!

Απίστευτα κομματικά παιχνίδια από το Μαξίμου!

Β.Σκ.